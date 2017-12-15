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Tacizcisini İfşa Etti

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Tacizcisini İfşa Etti
Manken Didem Soydan, kendisini taciz eden ve attığı mesajlarda kimseden korkusu olmadığını belirten takipçisini ifşa etti.

"KİMSEDEN KORKUSU OLMADIĞINI YAZMIŞ"

Ünlü manken, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bu kişi şahsıma sosyal medya üzerinden cinsel saldırıda bulunmaktadır. Ben tabii ki avukata veriyorum ama bilinsin isterim, çünkü mesajlarında kimseden korkusu olmadığını belirtmiş. Alışmışlar tabi mesajla tacize ve ifşa edilmemeye."

Sosyal medya platformlarını kullanan ünlülerin birçoğunun taciz içerikli mesajları mahkemeye taşıdığını belirten avukat Yasemin Altınok, "Sosyal medya üzerinden gelen mesajların cinsellik içermesi durumunda cinsel taciz suçuna giriyor. Bu ceza oranında artış demek. Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanununun 105. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu, cinsel taciz suçunun işlenebilmesi için fiziksel bir temas aramamış, mağdurun cinsel amaçlı olarak taciz edilmesini suçun oluşması için yeterli görmüştür. Bu nedenle, sosyal medya sitelerinde kişilere cinsel amaçlı olarak yazılar yazılması veyahut teklifler gönderilmesi cinsel taciz suçunun oluşması için yeterlidir. Sosyal medya üzerinden yapılması nitelikli hal. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Maddenin 2. fıkrasının d. bendinde bu suçun, 'Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle' işlenmesi halinde verilecek cezanin yarı oranında arttırılacağı bildirilmiştir. Sosyal medya üzerinden yapılan bu tür cinsel içerikli mesaj ve paylaşımlar TCK 105/d maddesince cezalandırılmaktadır" ifadelerini kullandı. (Kaynak: haberturk.com.tr)

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