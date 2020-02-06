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Tacizci Öğretmen İstanbul'a Atandı

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Tacizci Öğretmen İstanbul'a Atandı
Şırnak’ta, 30’u aşkın öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ve cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla açığa alınan Cizre Merkez Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı B.E’nin İstanbul’da bir okula atandığı öne sürüldü.

Şırnak Eğitim Sen Şubesi Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Atandığı okulun adına ulaşmaya çalışıyoruz. Israrla gizliyorlar” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan B.E., görevlendirilen müfettişlerin mağdur öğrencilerin ifadelerine başvurup hakkında hazırladıkları raporla Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Yüksek Disiplin Kurulu, B.E. hakkındaki yalnızca 1 yıl “kademe durdurma” cezasını uygun görmüştü. 

 

 

 

Şırnak Eğitim Sen Şubesi Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Bu istismar olayında tekrar anlaşılıyor ki tacizci ve tecavüzcüler hâlâ korunmaktadır. 40 öğrenciye cinsel istismarda bulunan şahsa kademe durdurma cezası veriliyor. Sonra ödüllendirilerek İstanbul’a ataması yapılıyor. MEB diyor ki ‘taciz ve tecavüzün kanundaki yeri kademe durdurma’ ve bunu onaylıyor” dedi.

B.E. hakkında Cizre Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor. Ancak dosyaya getirilen “gizlilik” kararı nedeniyle soruşturmanın hangi aşamada olduğu bilinmiyor.

(Cumhuriyet - Zehra Özdilek)

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