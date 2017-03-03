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Taciz iddiası ölüme sürükledi!

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Taciz iddiası ölüme sürükledi!
Belediye Başkanı Danışmanı tacizden 2.5 yıl hapse mahkum olunca, iki çocuk annesi eşi bunalıma girip oturduğu apartmanın 4’üncü katından atlayarak canına kıydı.

Giresun Görele Belediyesi’nde çalışan 25 yaşındaki Gülsüm U., 2016 yılında belediye başkanının danışmanı Hasan K. tarafından tacize uğradığını iddia edip şikayetçi oldu.

Hakkında dava açılan Hasan K. Görele Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkemede iddiaları reddeden sanık avukatı Çağrı Çetin, ”Beyana esas iddianame olamaz. İddianame için delil şarttır” diyerek davanın düşürülmesini istedi. Ancak kadın hakim Zeliha Ü., 15 Temmuz 2016 tarihindeki duruşmada sanığa “tacizden” 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Bu karar sonrası sanık avukatının itirazı üzerine dosya temyize gönderilirken taciz suçlamasıyla ceza alan Hasan K. ‘nın belediyedeki işine son verildi. Karar sonrası ise ilçede iş bulamayan Hasan K. İstanbul’a gelerek çalışmaya başladı. Eşi Rabia Karakaya K. ise iki çocuğuyla Görele’de yaşamaya devam etti. Ancak yaşananlar ve komşularının kendisiyle iletişimi kesmesi nedeniyle bunalıma giren Rabia K. , gece saat 03.30 sıralarında oturduğu binanın 4. katından atlayarak intihar etti.

Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayın kumpas olduğunu ileri süren Hasan K.’nın avukatı Çağrı Çetin,”Kararı veren hakim FETÖ’den ihraç edildi. Bir aileyi daha mahvettiler” dedi. 

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