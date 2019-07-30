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TACİZ İDDİASI İLE TUTUKLANDI!

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TACİZ İDDİASI İLE TUTUKLANDI!
Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan 'Star Trek: Discovery'nin (Uzay Yolu: Keşif) yıldızlarından Chris Obi, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alındı.

'Klingon T'Kuvma' karakterini canlandıran 51 yaşındaki aktör, Temmuz 2012 ila Ağustos 2018 arasında altı kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

İngiliz aktörün özel oyunculuk dersleri verirken, aşk sahneleri sırasında kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülüyor.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Obi, ABD’nin Los Angeles kentinden Londra’ya döndüğünde gözaltına alındı.Gerçek adı Christoper Ogugua olan ünlü yıldızın tümü 20’li yaşlarının başında olan kadınları Londra’nın batısındaki Notting Hill semtindeki evinde taciz ettiği iddia ediliyor.Tüm suçlamaları reddeden Chris Obi, Londra polisince kefaletle serbest bırakıldı.

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