'Taciz etti' diyerek öldürdüğü adam kim çıktı?

Bursa'da, evli ve 4 çocuk annesi 32 yaşındaki Neşe Aydın, ateş ederek öldürdüğü komşusu 30 yaşındaki Ümit Şahin ile 3 yıldır sevgili olduğunu; üç kız çocuğundan sonra dünyaya gelen oğlunun babasının da o olabileceğini söyledi.

Yapılan DNA testinde Neşe Aydın’ın oğlunun babasının yüzde 99.9’la Ümit Şahin olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında öldürdüğü gence kendisin artık bırakması için yazdığı iki sayfalık mektubu da soruşturma dosyasına konulan Neşe Aydın’ın yargılanmasına, davanın açılmasından sonra başlanacak.

Merkez Osmangazi İlçesi’nde geçen eylül ayında, Neşe Aydın, komşusu olarak Ümit Şahin’i kendisine ait evin önünde tabanca ile ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası evine girip polisi arayan Aydın, gelen güvenlik güçlerine çocuklarını sarılıp vedalaştıktan sonra teslim oldu. İlk ifadesinde Ümit Şahin’i, namus meselesi yüzünden öldürdüğünü söyleyen genç kadın tutuklanarak cezaevine kondu.

Hakkındaki soruşturma devam eden Neşe Aydın geçtiğimiz günlerde jandarma kontrolünde Bursa Adliyesi’ne gelerek olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı Murat Bağlamaç’a ifade verdi. Aydın yaptığı savunmasında komşusu olan Ümit Şahin’i 13 yıldır tanıdığını son 3 yıldır ise aralarındaki ilişkinin aşka dönüştüğünü açıkladı. Bu zaman içersinde Ümit Şahin’in zorlaması ile kendisiyle cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen Aydın, "Bekar olan Ümit’in ailesiyle kaldığı bina, bizim evin hemen yanındaydı. Hatta teraslarımızı ortak kullanıyorduk. Aramızdaki yakınlaşma artınca, bir gün bana terasta tecavüz etti. Eşim ve çocuklarımın duymaması için bağırmadım. Bu kez aileme haber vereceğini söyleyerek benimle ilişkiye girdi. Hatta eşim ile tanışıp onunla arkadaş oldu. Şu anda dördüncü çocuğumun babası Ümit olabilir. Hamilelik sürecimde bana, ’Çocuğumuzu doğur. Seni rahatsız etmem’ diyerek güvencede verdi. Ondan kurtulmak için annesi ve ağabeyi ile konuştum. Sonuç alamadım. Olay günü yine beni aradı. Hakaret edip küfürler yağdırdı. Bunun üzerine ’bize gel’ dedim. Daha sonra gelince daha önce bana verdiği tabanca ile ona ateş ettim. Amacım korkutmaktı. Sonra evime girip polisi arayarak teslim oldum" dedi.

DNA TESTİNDE ÇIKAN SONUÇ

Bu arada Neşe Aydın’ın iddiası üzerine üç kız çocuğundan sonra dünyaya gelen 3 yaşındaki oğluna DNA testi yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ’Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan raporda, alınan kan örnekleri sonrası çocuğun anne--baba-çocuk ilişkisinin yüzde 99.9 Ümit Şahin olduğunun tespit edildiği belirtildi.

MEKTUP DOSYADA

Cumhuriyet Savcısı, bu rapor ile Neşe Aydın’ın ölmeden önce Ümit Şahin’e yazdığı öne sürülen mektubu, soruşturma dosyasına koydu. Mektubunda, "Seni tanıdığım günden beri 2 gün iyi 5 gün ise kavgayla geçiriyoruz. İlk ben sana geldim kabul ediyorum. İşler o kadar farklı boyuta geldi ki, artık için içinden çıkamıyorum. En az bu ilişkide sen de benim kadar suçlusun. Bunu inkar edemezsin. Bana dayanılmaz acılar yaşattın. Yaşatıyorsun. Şunu çok iyi bilmeni istiyorum, sana asla ihanet etmedim. Şunu da unutma, dünyadaki hiçbir insan hiçbir eşya, çocuklarımdan daha değerli değil. Onları kaybettiğim gün benim öldüğüm gündür. Ben o kadar kötü biri değilim ya. Ümit ya sev ya öldür beni artık, Gel dedin geldim, git dedin gittim. Resmen sana köle oldum, köle" diyen Aydın’ın, iki sayfadan oluşan mektubunu, "Sana son olarak şunu söylüyorum. Ümit, en değerli şeyle tehdit ediyorsun ya. Beni öldür. Onu yine de alma. Bunu asla yapma. Ne olursa olsun bunu yapma. Beni azıcık sevdiysen azıcık bunu yapma. Yazık etme. Benimle birlikte bir çok insanı yıkma. Yoksa sana da yaşamak haram olur. Ümit kendine gel. Silkelen artık" diyerek tamamladığı öne sürüldü.