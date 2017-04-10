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Tabka askeri havalimanından yeni fotoğraflar!

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Tabka askeri havalimanından yeni fotoğraflar!
Suriye'de Rakka'nın batısındaki havalimanında enkaza dönmüş çok sayıda savaş uçağı, Reuters tarafından fotoğraflandı. Tavrah ilçesine sıkışan terör örgütü, Rakka yolunda bir diğer örgüt YPG'yle çatışıyor ve ilçenin düşmesi an meselesi!

ABD'nin hava indirme operasyonu ve komandolarla destek verdiği Rakka harekatında, kentin batısındaki Tavrah ilçesi de düşmek üzere.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin çoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF), Tabka askeri havalanını ele geçirdikten sonra Tavrah'daki çemberi daralttı. IŞİD teröristleri ile YPG'lilerin çatışması, Rakka yolu üstünde yoğunlaşıyor. Tavrah ve Rakka arasında 60 kilometre bulunuyor.

Reuters haber ajansı, IŞİD'den geri alınan Tabka askeri havalimanında çekilen fotoğrafları dünyaya servis etti. Fotoğraflarda enkaza dönmüş çok sayıda savaş uçağı yer alıyor.

ABD, geçen ay helikopterlerle 100'den fazla deniz piyadesini bölgeye indirmişti. ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları da, bölgede yaşayan halka havadan bildiri atmıştı. Atılan bildirilerde sivillerden Fırat Nehri üstünde bot veya tekne kullanmamaları isteniyordu. Uyarı metninde "IŞİD silahlarla militan nakliyesi için bot ve tekne kullanıyor. Bota ve tekneye binmeyin, hava saldırıları geliyor" ifadesi yer alıyordu.

Tabka Barajı ve hemen yanındaki Tavrah ilçesi, Rakka operasyonu için hayati önem taşıyor. Rakka'dan IŞİD'in süpürülmesi için büyük operasyonun yakın zamanda başlaması bekleniyor.

IŞİD savaşa hazırlanıyor!

Elinde tuttuğu en büyük kent Musul'u adım adım kaybeden Terör örgütü IŞİD, başkent ilan ettiği Suriye Rakka'da savaşa hazırlanıyor. IŞİD'in an itibariyle son kalesi olan ve Kasım 2016'dan bu yana etrafı çevrilen kentte, 300 bin kadar sivilin yaşadığı tahmin ediliyor. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan örgüt, elindeki tüm imkanları savaş için seferber etmiş durumda.

Elindeki toprakların üçte ikisini kaybeden terör örgütü IŞİD, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u da yitirmesi halinde sadece Rakka'ya sıkışacak.

Terör örgütü, batıdaki en büyük merkezi El Bab'dan Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı ile temizlenmişti.

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