Süveyde’de ölü sayısı 150’yi geçti!

Suriye’nin güneyindeki Süveyde’den son dakika haberi geldi. DAEŞ’li teröristlerin düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 150’yi geçti.

Beşşar Esed rejimi hâkimiyetindeki Süveyde’de bugün en az 2 intihar saldırısı düzenlendi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sabahtan beri süren saldırı ve çatışmalarda yüzden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Gözlemevi daha sonra ölü sayısını en az 150 olarak düzeltti. Bölgede en az o kadar da yaralı bulunuyor.

Terör örgütü DAEŞ, saldırıları üstlendi

Süveyde'nin merkezi rejimin hâkimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DAEŞ'in varlığı sürüyor.

Bugün, son aylarda rejim kontrolündeki bir bölgede gerçekleştirilen en kanlı saldırıların gerçekleştirildiği bildiriliyor.