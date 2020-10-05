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Suudi yetkiliden Türkiye’ye boykot çağrısı: Erdoğan ne diyecek?

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Suudi yetkiliden Türkiye’ye boykot çağrısı: Erdoğan ne diyecek?
Suudi Arabistan ticaret odaları başkanı Türk mallarına boykot çağrısında bulundu. Bu küstah tavır karşısında Ankara’nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı merak ediliyor.

Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan Cumartesi günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" dedi.

İki ülke arasında ticaret yapanlar Ankara ile Riyad arasındaki gerilimin bölgesel iki güç arasındaki ticarete engel olduğunu söylüyorlar.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politika ve İslamcı gruplara yönelik tutum nedeniyle gerildi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesi gerilimi tırmandırmıştı.

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Türkiye'den ithal ürünlere gayri resmi boykot uygulandığını ifade ediyorlardı. Konuyla ilgili Türkiye'deki resmi makamlardan şu zamana kadar net bir açıklama gelmedi. 

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