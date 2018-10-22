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Suudi Arabistan'dan yeni Cemal Kaşıkçı senaryosu

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Suudi Arabistan'dan yeni Cemal Kaşıkçı senaryosu
Suudi Arabistanlı bir yetkili, Cemal Kaşıkçı’nın ölümü olayının müzakere ekibinin bir hatası olduğunu iddia etti.

Suudi Arabistanlı üst düzey bir yetkili, İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Reuters haber ajansına konuşan Suudi yetkili, Kaşıkçı ile yüzleşmek için gönderilen 15 kişilik Suudi ekibin gazeteciyi uyuşturucu vermekle ve kaçırmakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

Suudi ekibin kendisine direnen Kaşıkçı’yı boğarak öldürdüğünü belirten yetkili, olayın ardından ekibin bir üyesinin konsolosluktan çıkmış gibi görünmesi için Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giydiğini ifade etti.

Suudi yetkilinin açıklamasına göre, Suudi hükümeti tarafından gönderilen ekip Kaşıkçı’yı Riyad’a dönmesi için ikna etmeyi amaçlıyordu ve plana göre Kaşıkçı İstanbul dışında bir evde tutulacaktı.

İddiaya göre görüşme sırasında bir şeyler yanlış gitti ve ekip emirlerin dışına çıkarak panikleyip şiddete başvurdu.

Yetkili, Kaşıkçı’nın bağırması üzerine Suudi ekibin gazetecinin ağzını kapattığını ve gazetecinin boğularak ölmesine neden olduğunu söyledi.

 

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