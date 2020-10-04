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Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 6 ay sonra yeniden başladı

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Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 6 ay sonra yeniden başladı
Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı.
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 6 ay sonra yeniden başladı
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, umrecilerin COVID-19 tedbirleri altında ulaştığı kaydedildi.
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 6 ay sonra yeniden başladı

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, umrecilerin Kabe'ye tavaf alanına girişlerini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 6 ay sonra yeniden başladı
Suudi Arabistan, 29 Eylül'de, Kovid-19 nedeniyle 6 ay ara verilen ve bugün yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için birtakım tedbirler alınacağını duyurmuştu.
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 6 ay sonra yeniden başladı
COVID-19 tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru'l Esved çevresine konulan barikatın orada kalmaya devam edeceği, umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği belirtilmişti.
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 6 ay sonra yeniden başladı

Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği, COVID-19 belirtisi gösteren umreciler için de karantina odaları hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 6 ay sonra yeniden başladı

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 6 ay sonra yeniden başladı

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin COVID-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

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