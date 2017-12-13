Saldırının gerçekleştiği bölgenin, başkent Sana'da bir polis kampı olduğu belirtildi.
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Suudi Arabistan Vurdu: 40 Ölü!
Reuters haber ajansı, Yemen'de Şii kökenli Husilerin kontrol ettiği bölgede Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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