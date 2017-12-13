  • BIST 108.518
  • Altın 153,390
  • Dolar 3,8429
  • Euro 4,5142
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİstanbul'da 12 Saatlik Su Kesintisi!

Suudi Arabistan Vurdu: 40 Ölü!

»
Suudi Arabistan Vurdu: 40 Ölü!
Reuters haber ajansı, Yemen'de Şii kökenli Husilerin kontrol ettiği bölgede Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin, başkent Sana'da bir polis kampı olduğu belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'li Askerden Skandal Hareket06 Aralık 2017 Çarşamba 14:57
  • Skandal Küdüs Kararı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:05
  • Başkan İntihar Etmek İstedi!05 Aralık 2017 Salı 13:51
  • CIA'den İran'a Ültimatom04 Aralık 2017 Pazartesi 11:10
  • Rusya'dan ABD'ye Misilleme01 Aralık 2017 Cuma 16:10
  • Dünyayı Ayağa Kaldırdı!30 Kasım 2017 Perşembe 11:21
  • Cezası Belli Oldu22 Kasım 2017 Çarşamba 16:19
  • Dünya Güzeli Belli Oldu19 Kasım 2017 Pazar 11:55
  • Dünyanın Beklediği TIR Tanıtıldı17 Kasım 2017 Cuma 11:15
  • Zimbabve'de darbe oldu! Mugabe gözaltında15 Kasım 2017 Çarşamba 10:42
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim