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Suudi Arabistan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinden rahatsız oldu

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Suudi Arabistan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinden rahatsız oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'de verdiği mesajlar ve Maraş'ı ziyareti, Suudi Arabistan merkezli gazetede endişeye yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenlere katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Ada'da iki devletli çözümü vurgularken, Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğini yineledi.

ERDOĞAN'IN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

"Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. Eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor." diyen Erdoğan, önceliklerinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olduğunu söyledi.

ARAP BASINI RAHATSIZ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri, Suudi Arabistan merkezli Arab News'i rahatsız etti. Gazete, "Kıbrıs'ta yeni Erdoğan provokasyonu" başlığını kullandı.

ANASTASİADİS: ZİYARET PROVOKATİF

Haberde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in ziyaret için "provokatif ve illegal" dediği belirtildi.

Rum kesimine açık desteğini ileten gazete, Anastasiadis'in "Ankara'nın uluslararası hukuka, Avrupa ilkelerine ve değerlerine ve AB'ye karşı yükümlülüklerine kesinlikle saygısı yok." sözlerini aktardı.

ERDOĞAN'IN MARAŞ ZİYARETİ VE AZERBAYCAN'A DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 46 yıl sonra açılan Maraş'ı ziyaret ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin, son haftalarda Ermenistan ile yeniden başlayan çatışmasında Azerbaycan'ı desteklemek de dahil olmak üzere, bölgedeki askeri gücünü giderek daha fazla artırdığı bildirildi.

 

Erdoğan'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Bakü'yü ziyaret etmesini önerdiği ifade edildi.

 

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