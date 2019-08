Türkiye'de geçirdiği estetik ameliyatlarla bir dönem tüm dikkatleri üzerine çeken Towie'nin eski yıldızı Lauren Goodger,Londra gecelerinde fena dağıttı.

SonDakika.com'un haberine göre; Açılımı 'The only way is essex' olan ve İngiltere'nin en çok izlenen reality şovlarından biri olan Towie'nin eski yıldızı Lauren Goodger, Londra'da bir parti çıkışı objektiflere takıldı. Payetli mini eteği ve nude bir bluzle oldukça cesur bir tarza bürünen Goodger'ın göğüs dekoltesi, sık sık açılma riskiyle karşı karşıyaydı.