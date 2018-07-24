Sütlüce'de boşaltılan bina çöktü!

Sütlüce'de toprak kayması yaşanan bina çöktü! İlk belirlemelere göre inşaatın temel atma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana gelmişti.

Beyoğlu Sütlüce'de bulunan Fuaye Sokak'ta bir inşaatın temel atma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu bina çöktü.

4 katlı binadaki vatandaşlar, olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edildi.

Cadde de iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekilerin korkulu bekleyişi devam ediyor.

Bina çevresinde ekipler güvenlik önlemi aldı. Bu arada Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Bir heyelan üzerine denk düşen 3 binada tehlike yaşıyoruz. İnşaatı devam eden bir yapının üzerinde 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor. Olay, saat 10.30 sıralarında oldu. 1,5 saat içerisinde belediyemiz 3 binaya müdahale etti, oraları tahliye etti; elektriğini, suyunu, doğalgazını kesti. Hayati bir tehlike şu an için söz konusu değil."

Demircan, binanın çökme tehlikesi bulunduğuna işaret ederek, "Şu anda yapabileceğimiz, binanın içindeki ve çevredeki insanların can güvenliğini koruyacak tedbirleri almak. Gerek kaymakamlık gerekse belediye ve bütün resmi kurumlar olarak bu tedbirleri almış bulunuyoruz." dedi.

Binanın ruhsatı ve iskanı olmadığını dile getiren Demircan, "Kaçak bir yapı. Normalde boşluğun arkasında bir istinat duvar var. Bu duvarın arkasındaki kum aşırı yağmurdan şişiyor, şişince patlıyor ve arkadaki dolgu tamamen yeni yapılan bir inşaatın çukuruna doluyor. Devletin bütün birimleri olarak tedbirimizi aldık, gelişmeleri izliyoruz. Duruma göre diğer adımları atacağız. 1994'te kaçak olarak yapılmış, şu anda bütün dert, yıkım esnasında başkasına zarar gelmesin. Zaten sağlıklı olsa, bugünkü görüntüyü görmeyiz." diye konuştu.

Çökme tehlikesi geçiren 4 katlı binanın sahibi açıklamalarda bulundu. Binanın sahibi Emin Ertürk, "Otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler" dedi. Binayı tamamen tahliye ettiklerine sevinen Ertürk, "Mal önemli değil, herkesin tahliye edilmesine mutluyuz" diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Gamzenur Tazegül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ses üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Karşıdaki binanın yıkıldığını gördük. Polisler, bizim binanın da çökme riski olduğunu söyledi." dedi.

Yazgülü Cenan ise sesle irkildiklerini kaydederek, "Yan taraftaki binada toprak kayması olduğunu gördük. Şu an gözümüzün önünde bina kayıyor." diye konuştu.

BİNA SAHİBİ: ''ARDA TURAN BURADA KARDEŞİ ADINA BİR OTEL İNŞAATINA BAŞLADI''

Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk, ''Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım. Bina benim. Orada kiracılar var. Tek sevindiğim orada kimsenin olmaması şu an. Mal bile ikinci derecede bu durumda. Şu an canımız kurtuldu ona seviniyoruz'' diye konuştu.