Elime dilime hakim olmaya çalışarak yaşamaktan ve yazmaktan çok sıkıldım.

Bir köşe yazısı gibi değil bir nevi dertleşme tadında okuyun isterim yazımı. Çok ama çok dertli bir coğrafyanın öfkeli insanıyım artık. Huzur ozondaki delikten düştü galiba ulaşılamıyor kendisine.Doktor mutsuz, işçi mutsuz, avukat mutsuz, öğrenci mutsuz, kadın mutsuz, çocuk mutsuz, sanatçı mutsuz, öğretmen mutsuz, hayvan mutsuz...Liste uzar gider...​Yazinin

devami: http://www.haberkonseyi.com/susamam-1345yy.htm