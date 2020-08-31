SUSAMAM!..

Zuhal Karadeniz

Elime dilime hakim olmaya çalışarak yaşamaktan ve yazmaktan çok sıkıldım. Bir köşe yazısı gibi değil bir nevi dertleşme tadında okuyun isterim yazımı. Çok ama çok dertli bir coğrafyanın öfkeli insanıyım artık. Huzur ozondaki delikten düştü galiba ulaşılamıyor kendisine.

Doktor mutsuz, işçi mutsuz, avukat mutsuz, öğrenci mutsuz, kadın mutsuz, çocuk mutsuz, sanatçı mutsuz, öğretmen mutsuz, hayvan mutsuz...

Liste uzar gider...

Kim mutlu?

Diyanet mutlu, harami mutlu, molla mutlu, tecavüzcü mutlu, yanlaya yanlaya gelenler mutlu, hızrsız mutlu, kaygan zeminin tüm beli kıvrakları mutlu, koca ülkeyi mahalle abisi gibi yönetenler mutlu, hayvan sevmeyenler mutlu...

Tecavüzcü Musa Orhan genç bir kızın hayallerini, umutlarını, geleceğini yok ediyor, ne hesabı soruluyor ne tutuklanıyor. Neredeyse madalya vereceğiz.

Adalet isteyen avukatlar ölüm orucunda, gerçekleri konuşmak isteyen onurlu gazeteciler cezaevinde veya ülkelerine gelemez durumda, maaşlarını alamayan doktorlar ve tıbbı malzeme tedarikçileri yaşam savaşında, “çocuğum imamhatip okumasını tercih etmem” diyen aileler kredi batağında, öğrenci ekrandan alacağı şüpheli eğitimin derdinde, sosyal medya üzerinden “akıllı ol” tadında korku salık vermeye çalışan bakanlar eğlenip gülüyor. Koca ülkenin vekili tecavüze karşı duruş sergilediği için vatan haini ilan ediliyor sokak arasında saldırıya uğruyor.

Harlem mi yahu burası?

Trafoya giren kedilerden sonra tesadüfen çalışmayan kameralara şaşırdık mı mesela?

Tabii ki hayır.

Kim elini doğruya uzatsa Salem’de yakılan cadılar misali lanetleniyor.

Ülkenin onurlu bayramları rafa kaldırılıyor.

Bu onurlu mücadeleyi veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anılırken olay birden futbol maçına dönüşüyor. Tezahüratlar yapılıyor.

Kötü bir dizi senaryosu gibi değil mi?

Ama çok elim bir gerçek maalesef.

Hızla cehalet “in”

Gelişkinlik ve muasır medeniyet hali “out” oluyor.

Okuyan, bilen, gelişen işgüzar ilan edilirken, biat eden rahat ediyor.

Koca koca adamlar utanmadan arlanmadan bir kamyon yalan söylüyor. Akıllara atom bombası konuyor.

Linç kültürü her geçen gün önü alınmaz bir şekilde devleşiyor. Altındaki arabadan, oturduğu evden ve standartlarından vazgeçemeyenler sayesinde sesler kısılı kalıyor, üç primat felsefesi ile yönetilen medya bol makyajlı ve silikonlu yayınlarına devam ediyor.

Hergün ülkenin ne kadar iyi durumda olduğu savunuluyor fakat herkes ciddi bir yaşam mücadelesi içinde debeleniyor.

Akıllılar deli, doğrucular yalancı ve hain ilan ediliyor.

Mis gibi deliriyoruz elbirliği ile... Delirtiyorlar...

Elime ne zaman kalem alsam etrafım korku içinde “Aman yazma bir şey” diyor. Ama ben artık susamıyorum...

Artık susmayalım istiyorum…