Survivor'da şampiyon belli oldu

Survivor 2018'de şampiyon belli oldu. İzleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da büyük Kıbrıs finali gerçekleşti ve şampiyon olan isim açıklandı.

Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu yılın şampiyonu gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte açıklandı ve bir yarışma büyük bir mutluluğa ulaştı. Zorlu günler geçiren yarışmacılar finale kalabilme adına son ana kadar mücadele etmişlerdi. Dörtlü finalde Anıl, Hilmicem, Nagihan ve Adem yer almıştı. Yapılan oylamalarla birlikte Anıl ve Hilmicem son ikiye kalamadı ve Survivor'da elenen isimler oldu. Adem ve Nagihan arasında yapılan şampiyonluk oylamasının ardından Survivor 2018'in şampiyonu belli oldu.

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2018'de büyük heyecan sona erdi ve bu sezonun şampiyonu gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte açıklandı. Finale kadar eleme usulüyle gelen Nagihan ve Adem son ana kadar oldukça heyecanlıydı. Uzun zaman sonra Survivor'da bir kadın finalist yer aldı. Noter tarafından gelen SMS sonuçlarına göre Survivor 2018'in bu yılki şampiyonu Adem Kılıççı oldu.

FİNALE KALAN SON İKİ İSİM

Survivor finalinde yapılan ilk eleme sonrasında Hilmicem şampiyonluğa veda etti. Yapılan ilk elemenin ardından bir SMS oylaması daha gerçekleşti ve Survivor'da şampiyonluk hayallerine veda eden ikinci isim belli oldu. Survivor'da şampiyonluğa veda eden diğer isim Anıl Berk Baki oldu. Böylelikle Survivor'da finale kalan 2 isim Nagihan ve Adem oldu.

SURVİVOR FİNALİNDE İLK ELENEN İSİM KİM OLDU?

Survivor'da büyük final gecesi bu akşam erken başladı ve yarışmacılar birer birer oylamaya çıkmaya başladılar. Finalde son 4 isim arasında yer alan Adem, Nagihan, Anıl ve Hilmicem arasından bir kişi yapılan eleme sonucunda Survivor şampiyonu olma hayallerine veda etti. Survivor 2018'de yapılan halk oylamasıyla beraber son 3'e kalamayan ve elenen isim Hilmicem oldu. Böylelikle Nagihan, Adem ve Anıl Berk Baki son 3'te yer alan isimler oldu.

ACUN ILICALI'YA PLAKET VERİLDİ

Survivor'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakanı, Acun Ilıcalı'ya bir teşekkür plaketi verdi. Bakan ayrıca Alper Baycın'ı da unutmadı ve kendisine rahmet ailesine başsağlığı diledi.

MERVE OFLAZ KADIN ŞAMPİYON ÜNVANINI KORUDU

Survivor'da yapılan büyük finalin ardından Adem Kılıççı şampiyon oldu. Survivor'ın 2010 yılında Merve Oflaz kadın şampiyon olarak ünvanını sürdürüyordu. Nagihan Karadere bu yıl şampiyon olabilseydi eğer Merve Oflaz'la beraber bu ünvanı paylaşacaktı. Merve Oflaz böylelikle Survivor'da tek kadın şampiyon olma ünvanını elinde tuttu.