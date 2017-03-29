Survivor Sema: Ayakkabı bağcığıyla oğlumu kendime bağlıyordum!

Survivor'da iletişim oyununu kaybeden ünlüler takımı birbirine girdi. Özellikle Sema'nın oğluyla ilgili sözleri Survivor'a damga vurdu.

Survivor'ın son bölümünde iletişim ödülünü ünlüler kaybedince herkes birbirini suçladı. Sema, oğlunu görmek için aşırı hırstan oyunu kaybedince 'Ben anneyim onlar beni anlayamaz' diye tepki gösterdi.

Survivor'da dün yine çok büyük bir mücadele vardı. Ünlüler takımı dünkü iletişim ödülünü kaybedince herkes birbirini suçladı.

Sema oyunu kazanmak için o kadar stes yaptı ki eli ayağına dolandı. Arkadaşları bu stresini anlamayınca "Ben anneyim onlar beni anlayamazlar" diyerek isyan etti.

Sema oğluna olan düşkünlüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Arkada hamakta sallanırken çocuğumu çaldılar diye ortalığı birbirine katan bir anneyim ben. Pazara gittiğimde ayakkabı bağcığıyla oğlunu kendine bağlayan bir anneyim. O yüzden saçma gelmesi normal. Onlar böyle düşünmeyebilir ama gerçekten çok ihtiyacım vardı."

SEMA APAK KİMDİR?

Survivor 2017 ünlüler takımında yarışan milli atlet Sema Apak, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da doğdu.

400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci atlet Sema Apak, 1.69 boyunda ve 54 kg ağrlığındadır.