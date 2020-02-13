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SURVIVOR SABRİYE’NİN ŞOK DEĞİŞİMİ

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SURVIVOR SABRİYE’NİN ŞOK DEĞİŞİMİ
TV8'de yayınlanan 'Survivor' yarışmasıyla hafızalara kazınan 32 yaşındaki kickboksçu Sabriye Şengül'e bir de şimdi bakın...

 

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Survivor'un hırçın kızı olarak televizyon tarihine adını kazıtan 30 yaşındaki Sabriye Şengül, Survivor 2017'nin ünlüler takımında yarıştı.

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2017 Survivor Ünlüler takımında yarışan Sabriye Şengül ve Adem Kılıççı arasında bir dönem aşk dedikoduları da çıkmıştı.

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1988 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Survivor Sabriye Şengül katıldığı Survivor isimli yarışma ile tanınmıştı.

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Sabriye Şengül sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden biri.

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Uluslararası boks şampiyonluğu da bulunan Sabriye Şengül’ün aynı zamanda bir de alanında önemli ödüllerden birisi olan ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kupası bulunmaktadır.

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İşte yarışmadan bu yana Sabriye'nin değişimi.

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