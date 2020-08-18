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'Survivor' Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?

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'Survivor' Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?
'Survivor' Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk yaşıyor iddiası!

'Survivor 2020' finalinin ardından Prag’a dönen Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye’ye döneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı’nın evinde yapılan maça Barış Murat Yağcı ile katılan Nisa Bölükbaşı’nın neşeli halleri dikkat çekmişti.

Nisa'nın Türkiye'ye gelişini müjdelediği saatlerde yakın arkadaşı Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı da gözlerden kaçmamıştı. Barış Murat Yağcı'nın “Yakında güzel şeyler olacak” gönderisini hayranları Nisa'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilişkilendirmişti.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın, sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.

Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

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