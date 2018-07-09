Survivor Nagihan çıldırdı: Topunuz baş edemediniz!

'Survivor 2018' finalisti Nagihan Karadere, yarışma öncesi sakatlanan bacağının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, kendisini eleştirenlere isyan etti.

Nagihan Karadere, Kıbrıs finalinde SMS oyları sonucu şampiyonluğu Adem Kılıççı'ya kaptırdı. Başarılı sporcu, yarışma sonrası hakkında yapılan eleştirelere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"SURVIVOR BİTTİ, PİS İFTİRALARINIZ BİTMEDİ"

Moraran bacağının fotoğrafını instagram'da paylaşan ve kendisine yöneltilen eleştirilere çok sert yanıt veren Nagihan, şu ifadeleri kulandı:

"3 Şubat'ta bacağımın hali. Survivor parkuruna çıkmamdan 2-3 gün önceki halim. İç adalemde ciddi bir kopma oldu ve yüklü bir kortizon tedavisi sonucunda aşırı kilo aldım. Değil koşmayı yüreyemeyecek haldeydim Survivor'ın başından sonuna kadar sakatlıkla hep sınav verdim. 'Bunda da bir hayır vardır' dedim. Yine Allah yüzümü kara çıkarmadı. Tüm olumsuzluklara iftiralara karşı hep dik durmaya çalıştım Allah sabredenlerden yanadır. Bu bacakla oynamak çok zor oldu ama oldu. Bu sakatlıkla bile hiç bir rakipten, korkmadım korkacak olsam, All Star takımda kalır, oyuna da çıkmaz keyfime bakardım. Bu bacakla yani (tek bacakla) All Star kadınlarıyla oynamak için karşı takıma gitme teklifinde bulundum. Çünkü benim cesaretim vardı. Çünkü benim hedefim vardı. 'Bu sakatlıkla bile tüm rakiple baş edebilirim' dedim. O yürek vardı bende çok şükür, Allah da bana hep yardım etti.

Ayrıca bir bu sakatlığım yoktu orada da dizimden sakatlandım iç yan bağlarımda esneme oldu. 3-4 ay sabah akşam ağrı kesici içerek uykuya daldım ve ağrı kesicilerle her oyuna çıktım. Buna herkes şahittir tüm çalışan ve yarışmacılar. Buna rağmen 'Parkurda çok ağır' ve 'çok yavaş' diye algı yaptınız. Madem öyle 'ağır' ve 'yavaş' dediğiniz kişiyle bile neden topunuz birden baş edemediniz. Herkese ve herşeye rağmen pes etmeden yoluma devam ettim. Survivor bitti, ama pis iftiralarınız bitmedi. Artık kendi işinize kendi yolunuza bakın ve beni de rahat bırakın!"