Survivor Cemal Can gözyaşları içinde itiraf etti!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'Survivor', 18 Haziran Perşembe akşamı 111. bölümüyle ekranlara geldi.

Yarışmacıların, büyük SMS oylaması öncesi hayatlarındaki kırılma noktalarını anlattığı ada konseyine Cemal Can Canseven'in gözyaşları damga vurdu.

Survivor'ın dün akşam yayınlananan yeni bölümünde; Cemal Can, hayat hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Gözyaşlarına boğulan Cemal Can, zaman zaman konuşamadı ve 'Yapamıyorum' dedi.

Bu duruma üzülen Acun Ilıcalı ise "Seni çok üzecekse anlatmak zorunda değilsin. Seni rahatsız etmeyecek taraflarını anlatabilirsin" şeklinde konuştu.

Survivor'ın şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini söyledi.

Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi" dedi.

Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı.

"İstanbul'daki eski dostlarına zamanında yeterince değer vermediğini itiraf eden Cemal Can bunları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Ağladığı için zaman zaman konuşmasına ara vermek zorunda kalan Cemal Can'a takım arkadaşları Nisa ve Yasin destek oldu.

Kendini anlatmaya devam eden Cemal Can Canseven, "Çok değişik insanlarla tanıştım. Onlara karşı güzel bakamamışım olabilirim. Onlar beni üzmüş olabilirler" dedi.

Canseven, sözlerine, "Fakat hayatımı ilerletmemde bana fikir veren insanlar oldu. Şimdi döndüğümde 'İyi ki o insanlar hayatıma girdi' diyebiliyorum. Fakat o zaman demediğim için pişmanlık duyuyorum. Şu an geriye baktığımda, o insanların o zaman değerini bilmek gerekiyormuş. Kendime kızgınlığım bu yüzden" diye devam etti.

"Buraya gelmeden önce bir çoğuyla görüşmüyordum. Ama Survivor'daki dönemim boyunca değerlerini çok iyi anladım. Buradan çıktıktan sonra hayatıma değişik bir yön vereceğim. Dışarıdaki insanların değerini bilmemi sağladı burası."

Survivor'ın çocukluk hayali olduğunu açıklayan Cemal Can, "Yeri geldi düştüm ama baktığımda 'İyi ki düşmüşüm' dediğim oldu. Burası da çocukluk hayallerimden biriydi. Belki dışarıdan Survivor karakterine benzer bir karakterim yok. Ama içimde farklı bir duygular vardı onları yaşatmak istiyordum. Takım sporu yapmak istiyordum ama hep eğitime yöneltildim. Burada bu duyguları yaşama fırsatım oldu" dedi.

(Kaynak: milliyet.com.tr)