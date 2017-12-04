Survivor Çapkınları

Evli ve iki çocuk babası Yattara, önceki gece kaçamak yaparken objektife takıldı.

Bir gece kulübünden iki kadınla çıkan eski futbolcu, flaşlar patlayınca panik yaşadı. Eski futbolcu Yattara, “Survivor”da birlikte yarıştığı arkadaşı Semih Öztürk ile önceki gece çapkınlık yaparken yakalandı. İki kadınla Levent Jungle adlı mekanda eğlenen Yattara ile Öztürk, çıkışta flaşlar patlayınca panikledi. Kadınlar farklı yöne doğru kaçarak yüzlerini gizlerken Yattara ise bir arkadaşının arkasına gizlenmeye çalıştı. kili, yoldan geçen bir taksiye atlayarak kadınları orada bıraktı. Yattara ile Öztürk, daha sonra farklı bir noktada kadınları kendi taksilerine alarak yollarına devam etti