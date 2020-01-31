  • BIST 119.955
  • Altın 303,399
  • Dolar 5,9761
  • Euro 6,5883
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Survivor 2020'de Süpriz İsim

»
Survivor 2020'de Süpriz İsim
Survivor 2020'de yarışacak bir isim daha belli oldu. Şubat ayında Dominik'te çekilecek olan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in yayın tarihi de açıklandı.

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu.

Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da büyük ihimalle Survivor 2020'de yarışacağını Ilıcalı açıklamıştı. Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

 

SURVİVOR 16 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK
Ilıcalı, Survivor’ın 16 Şubat 2020 tarihinde ekranlarda olacağını duyurdu. 16 Şubat tarihinde başlayacak Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek.

SURVIVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?
Ünlüler takımında olacağı kesinleşen ilk isim ise ‘Çok güzel Hareketler Bunlar’ ile yıldızı parlayan Ersin Korkut olacak. Öte yandan Acun Ilıcalı, daha önce ‘Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alacağını söylemişti.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yunan Vekilden Türk Bayrağımıza Saygısızlık31 Ocak 2020 Cuma 10:12
  • İstanbul’un toplanma alanı nereler?30 Ocak 2020 Perşembe 16:19
  • Erdoğan’a hediye edilen limuzinin anahtarı 2 kez kaybolmuş30 Ocak 2020 Perşembe 15:52
  • Yerli Robin Hood30 Ocak 2020 Perşembe 11:39
  • Aldatma Tarışmasında Kocasını Öldürdü30 Ocak 2020 Perşembe 11:26
  • Eskortun evini bastırdı30 Ocak 2020 Perşembe 11:22
  • 33 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR30 Ocak 2020 Perşembe 11:03
  • Hamile eşe cinsel saldırı30 Ocak 2020 Perşembe 10:57
  • Antalya'da Yolcu Otobüsünde Yangın30 Ocak 2020 Perşembe 10:34
  • Patrondan İğrenç Mesaj ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’30 Ocak 2020 Perşembe 10:30
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim