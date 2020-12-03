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Sürücüsüz tam otonom taksiler Çin'de yollara çıktı

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Sürücüsüz tam otonom taksiler Çin'de yollara çıktı
Çin'in Shenzhen kentinde test edilen robot taksiler, içeriden veya dışarıdan şoför desteği olmadan ilk defa hizmet verdi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını etkisini artırırken, Çin'de hayat normale döndü.

Normalleşmenin başlaması, ilk olarak 2018 yılında üretilip test edilen sürücüsüz robot taksilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Çin merkezli otonom araç üreticisi AutoX, sürücüsüz taksilerini herhangi bir insan desteği olmadan yollarda test etti.

ÇİN'DE BİR İLK

Çin merkezli e-ticaret platformu Alibaba'nın da destek verdiği şirketten, konu ile ilgili yapılan açıklamada, AutoX'in ülkede bunu başaran ilk firma olduğu bilgisine yer verildi.

Daha önce yapılan testlerde, olası bir soruna müdahale etmesi için araçların içerisinde şoföre yer veriliyor ya da uzaktan müdahale etmek için bir sistem kullanılıyordu.

Deneme sürüşlerine ait görüntülerde, otonom robot taksilerin insan desteği olmadan yayalara yol verdiği, U dönüşü yaptığı ve trafikteki anlık değişikliklere zamanında gerekli refleksi gösterdiği görülüyor.

TESTLERDEN SONRA HİZMETE GİRECEK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AutoX CEO'su Jianxiong Xiao, "Uzun süren bir çalışmanın ardından insan etkisini tamamen devreden çıkardık. Bu bir rüya! Gerekli izinleri aldıktan sonra bu hizmeti 2 ila 3 yıl içinde insanların kullanımına sunacağız." ifadelerini kullandı.

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