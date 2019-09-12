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SÜRÜCÜ KURSLARIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME!

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SÜRÜCÜ KURSLARIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME!
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Buna göre, nüfusu 10 bin-25 bin olan ilçelerde iki, sonraki her 25 bin nüfus için de bir özel motorlu taşıt sürücü kursu açılmasına izin verilecek. Toplam nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde ise kurs açılamayacak. Özel direksiyon derslerine ilişkin yapılan yeni düzenleme ile sürücü belgesi olup her koşulda araç kullanma konusunda kendisini yeterli görmeyen ve kursa başvuru yapan kursiyerlerin kayıtları sürücü belgeleriyle yapılacak. 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Bu kursiyerlere trafik adabı dersi ile ihtiyaç duyduğu kadar direksiyon eğitimi dersi, kurum kontenjanı ile direksiyon eğitimi ve sınav aracı kontenjanına dahil edilmeden verilecek. Kursun kayıtlı direksiyon eğitimi ve sınav araçlarıyla verilecek bu eğitimler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) modülüne işlenecek. 
Yönetmelikle özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılma şartları da yeniden düzenlendi.
Buna göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olan veya yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalışanlar açabilecek. 

 

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