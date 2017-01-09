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SÜRPRİZ YAKINLAŞMA!

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SÜRPRİZ YAKINLAŞMA!
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Oktay Kaynarca ile Meryem Uzerli, set öncesi restoranda buluştu.

Oktay Kaynarca, oyunculuk dışında otelcilik işine girmek için kollarını sıvadı. Berlin'de yaşayan bir Türk işadamıyla ortak olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, iş görüşmeleri için Almanya'ya gitti.
 
Kaynarca, başkent Berlin'de sürpriz bir isimle de bir araya geldi. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu, diziye yeni katılan Meryem Uzerli ile Berlin'de buluştu. İki isim, baş başa yemek yedi. (Sözcü)

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