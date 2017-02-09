Sürpriz ikili; Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya

Genç oyuncular Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya başbaşa yakalanınca panikledi.

'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisinde rol alan ve aynı dizideki partneri Elif Doğan'la anılan Mustafa Mert Koç, önceki gecce oyuncu Seray Kaya ile görüntülendi. 'Gülümse Yeter' dizisinde set aşkı yaşayan Yılmaz Kunt ile Seray Kaya'nın da aşkı da sona erdi. Genç oyuncular önceki gecce Arnavutköy'de bir mekanda yemek yedi. Mekandan çıkmak üzereyken habercileri fark eden Seray Kaya, kapıdan geri döndü. Sürpriz ikili; Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya5Sonrasında hızlı bir şekilde araçlarına giden genç çift mekandan uzaklaştı.

İkili araçlarında böyle görüntülendi. Seray Kaya'nın eski sevgilisi Yılmaz Kunt da aynı anlarda Karaköy'deki bir mekanda tek başına eğlendi. Yılmaz Kunt, habercileri fark edince bir taksiye binerek Karaköy’den ayrıldı.