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Sürpriz Aşkta Yeni Gelişme! Evleniyorlar mı?

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Sürpriz Aşkta Yeni Gelişme! Evleniyorlar mı?
Geçen yaz Ebru Şallı’nın lüks bir teknede işadamı Uğur Akkuş’la görüntülenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçen yaz Ebru Şallı’nın lüks bir teknede işadamı Uğur Akkuş’la görüntülenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ancak Uğur Akkuş’un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı.

Ebru Şallı’nın evlenmek için sevgilisi Uğur Akkuş’un boşanmasını beklediği konuşuluyor. 

Duymayan Kalmasın programının sunucusu Seren Serengil'e konuşan Ebru Şallı ilişkisini ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:  

'Bu dava 3 yıl önce açılmış bir dava ve devam ediyor. Ben bu evliliği yıkan birisi değilim, dava süreci ben tanışmadan önce başladı. Evlilik düşünüyoruz ama dava devam ediyor, dava bittikten sonra evleneceğiz.'

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