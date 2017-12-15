Sürpriz Aşk!

Oyuncu Merve Boluğur’dan 4 ay önce boşanan popçu Murat Dalkılıç oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşıyor. Oyuncu Hande Erçel ise kısa zaman önce işadamı Mehmet Dinçerler ile birlikteydi.

Oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Murat Dalkılıç 2014 yazında Bodrum plajlarında görüntülenmiş ancak “Aramızda aşk yok, dostluk var.” demişti. Murat Dalkılıçın yalnızlığı 4 ay sürdü: Hande Erçel ile aşk yaşıyor Kısa zaman sonra ilişki ortaya çıktı. Çift 2015'te nikâh masasına oturdu. Ancak evlilk uzun sürmedi. Sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını açıklayan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur’un iki yıl süren evlilikleri Eylül 2017'de resmen bitti Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; 4 ay önce boşanan popçu Murat Dalkılıç'ın oyuncu Hande erçel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Beraberlik 5 gün önce başladı.