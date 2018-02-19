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Suriye'nin Afrin Hamlesine İlk Açıklama

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Suriye'nin Afrin Hamlesine İlk Açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Ürdün’de, Ürdün Başbakanı Ayman Al Safadi ile birlikte yaptığı ortak basın toplantısında, "Rejim Afrin'e PKK ve YPG'yi temizlemek için giriyorsa, sorun yok... Ama rejim buraya PKK ve

 

Bir gazetecinin Suriye’deki yönetimin YPG ile işbirliği yaptığına dair haberleri değerlendirmesi istenen Çavuşoğlu, "Biz başından beri net bir şey söylüyoruz. Bizim Afrin- Zeytin Dalı operasyonumuzun da Fırat Kalkanı operasyonumuzun da amacı başından beri belli; Bölgedeki terör unsurlarını ortadan kaldırmak" dedi ve şöyle devam etti;

"Yine Afrin bölgesinde de hedefimiz belli, PKK/YPG terör unsurlarını yok etmek için başlattık bu harekatı. Ürdün de bu harekatı destekliyor. Suriye rejiminin PKK/YPG unsurlarıyla işbirliği yaptığına dair haberleri ben de okudum bu sabah. Rejim buraya PKK ve YPG’yi temizlemek için girerse, sorun yok. Rejim burada PKK ve YPG’yi korumak için girerse bizi kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerli, Fırat’ın doğusu için de geçerli, Menbiç için de geçerli” dedi.

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