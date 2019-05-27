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SURİYE'LİNİN KAFASINI KESTİ

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SURİYE'LİNİN KAFASINI KESTİ
Suriyeli sığınmacı, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, sokak ortasında boğazı kesilerek öldürüldü.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Hikmet S., kavga ettiği 38 yaşındaki Suriye uyruklu Faysal Almarati'yi yol ortasında boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olay yerinden kaçan Hikmet S. polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyet merkezine götürüldü.

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Hikmet S. ile Suriye uyruklu Faysal Almarati arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Faysal Almarati, boğazı bıçakla kesilerek ağır yaralandı.

SURİYELİ SIĞINMACI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Faysal Almarati'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Hikmet S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzeri Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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