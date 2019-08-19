İHA'nın haberine göre; Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye başladı.
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SURİYELİLER'İN TATİL SONRASI GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI!
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı.
Etiketler: Suriyeliler, Bayram, Tatil, Geri Dönüş
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