SURİYELİLER İÇİN VERİLEN SÜRE DOLUYOR!

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde "geçici koruma" kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları Türkiye’deki diğer illere geri gönderilmeleri ile ilgili tanınan süre bugün doluy

Sacitaslan.com'un haberine göre; İstanbul Valiliğinin uygulamaya koyduğu çalışmayla, yasa dışı yollarla ülkeye girişler engellenmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda Geçici misafir statüsüyle Türkiye’de kalan Suriyelilerin kayıtlı bulundukları şehirlerde kalmaları sağlanarak İstanbul’daki yığılmanın önüne geçilmek isteniyor. İstanbul Valiliğinden alınan bilgiye göre düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Valilik, 1 Ağustos’ta yapılan açıklamadan bu yana il genelinde kamu kurumları ile koordinasyon halinde çalışmalar sürdürüldüğü bilgisini paylaştı. Daha önce 20 Ağustos olarak belirlenen sürenin bugün itibariyle dolacağını kaydeden valilik bu tarihten sonra nasıl strateji izleneceğine dair kamuoyunun bilgilendirileceğini de duyurdu.