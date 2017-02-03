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Suriyeli Mülteciler, Yardım Bahanesiyle Suriyelileri Dolandırdı

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Suriyeli Mülteciler, Yardım Bahanesiyle Suriyelileri Dolandırdı
Adana'da Suriyeli dolandırıcılar, Suriyelilere yardım yapılacağını söyleyerek isim yazdırma karşılığında 5'er lira topladı. Paraları alan Suriyeliler kayıplara karıştı.

Adana'da Suriyeli dolandırıcılar, kaymakamlık tarafından Suriyeli ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet yardımı yapılacağını söyleyerek isim yazdırmak için 5'er lira para topladı. Belirlenen yerde toplanan ve izdiham oluşturan Suriyeliler, daha sonra dolandırıldıklarını anladı.

KENDİLERİ GİBİ MÜLTECİLERİ HEDEF SEÇTİLER

Adana'nın  Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda bazı Suriyelilerin, kaymakamlığın savaştan kaçıp  Adana'ya gelen mültecilere gıda ve kıyafet yardımı yapacağını söyleyerek 5'er lira karşılığı isim yazdırdığını öğrendi.


İZDİHAM OLUŞTU

Bunu duyan Suriyeli mülteciler, mahallede belirtilen yere gidip isim yazdırmak için izdihama neden oldu. Çocuklarıyla birlikte gelen mülteciler arasında tartışmalar yaşandı.

Şadire Hasova 3 yıl önce Halep'ten  Adana'ya geldiğini yardım yapılacağını öğrendiği için isim yazdırmak için geldiğini söyledi.

Türk vatandaşı  Eyüp Demir ise yardım yapılmadığını Suriyelilerin yardım bahanesiyle birbirini dolandırdığını sadece isim yazdırmak için 5'er lira para alındığını söyledi.

''ŞU AN İÇİN BİR YARDIM SÖZ KONUSU DEĞİL''

Yüreğir Kaymakamlığı yetkilileri de Suriyelilere Yeşilbağlar Mahallesi'nde herhangi bir yardım yapılmadığını zaman zaman Suriyelilere yardım yapıldığını ancak şu an bir yardım yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

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