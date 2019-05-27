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SURİYE'Lİ GENÇ KAFA KESECEĞİM DİYE TEHDİT ETTİ

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SURİYE'Lİ GENÇ KAFA KESECEĞİM DİYE TEHDİT ETTİ
Bursa'da bir sokak röportajı esnasında, "Kafa keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı.

Bursa'da bir sokak röportajı esnasında mikrofon uzatılan Suriyeli vatandaşın "Kafa keseceğim" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli sığınmacının gözaltına alındığını açıkladı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında yaşanan olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, ardından şahıs gözaltına alındı.

"SURİYELİ OLDUĞU ANLAŞILAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Kafa keserim diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLDU?

Suriyeli bir sığınmacının "Bunları gördüm yemin ederim kafa keseceğim" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada yayılan röportajda Suriyeli sığınmacının "Kafa keseceğim" sözlerine çevredeki vatandaşlar, "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sen burada kafa kesemezsin" şeklinde tepki gösteriyor. Suriyeli sığınmacı, açıklamalarının devamında ise "Ben 6 senedir Türkiye'deyim. Bir şey yok. Çalışıyorum, hayat çok güzel" ifadelerini kullanıyor.

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