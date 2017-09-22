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Suriyeli aktivist anne ve gazeteci kızı öldü bulundu

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Suriyeli aktivist anne ve gazeteci kızı öldü bulundu
Suriye'nin önde gelen muhalif aktivist Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat, Üsküdar'daki evlerinde ölü bulundu.

Olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yangaç Sokak'taki  evde meydana geldi. İddialara göre 22 yaşındaki Halla Barakat'a telefon ile ulaşamayan arkadaşları evine geldi. Kapının açılamaması üzerine kızın arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerien gelen ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Eve giren polis ekipleri Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat  ölü buldu.  Komşuları anne ile kızın 2-3 yıldır mahallede oturduğunu belirtirken boğazlarının kesilerek öldürüldüklerini söyledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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