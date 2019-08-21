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SURİYE'DEKİ GÜNDELİK YAŞAM İNSANLARI İKİYE BÖLDÜ

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SURİYE'DEKİ GÜNDELİK YAŞAM İNSANLARI İKİYE BÖLDÜ
Suriye Devlet Haber Ajansı tarafından servis edilen ve Suriyelilerin ülkelerindeki gündelik yaşamlarına ilişkin görüntülerin yer aldığı video sosyal medyayı karıştırdı.

 Birçok kullanıcı, görüntüleri "Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları" ifadesiyle paylaştı.
Suriye Devlet Haber Ajansı'nın (SANA) Suriye'deki gündelik yaşama ilişkin haberinde kullandığı bir video sosyal medyanın gündemine düştü.

SANA tarafından kaydedilen görüntülerde, Suriyelilerin alışveriş merkezleri ve çarşılardaki hareketli yaşamına yer verilirken, vatandaşlar, kendilerine mikrofon uzatan basın mensuplarının sorularına yanıt veriyor.

Suriyelilerin kendi ülkelerinde refah içinde yaşadığı, alışveriş yaptıkları, eğlendikleri görüntüler sosyal medyada ise büyük yankı uyandırdı.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Birçok sosyal medya kullanıcısı SANA'nın servis ettiği videoyu "Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları" ifadesiyle paylaşarak, görüntülere ilişkin yorumlarda bulundu.

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