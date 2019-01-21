  • BIST 98.517
  • Altın 219,666
  • Dolar 5,3377
  • Euro 6,0645
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAşırı yağış nedeniyle yol çöktü ulaşım durdu

Suriye'de Konvaya saldırı 5 kişi öldü

»
Suriye'de Konvaya saldırı 5 kişi öldü
AFP, Suriye'de ABD/YPG konvoyunu hedef alan intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 5 kişi öldüğü belirtiliyor.

AFP haber ajansı, Haseke kentinde konvoyu hedef alan intihar saldırısında 5 kişinin öldüğünü duyurdu.Bomba yüklü araçla konvoya yönelik saldırı eylemi gerçekleştirildiği belirtiliyor.

GEÇEN HAFTA MÜNBİÇ'TE DE SALDIRI DÜZENLENDİ
5 gün önce Suriye'nin Münbiç kent merkezinde Amerikan askerlerinin hedef alındığı bombalı intihar saldırısında 5 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.

TRUMP "EVE DÖNMEK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında Suriye'de çok az sayıda DAEŞ mensubu kaldığını belirterek, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DAEŞ'lileri öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Etiketler: , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Milli eğitim bakanı açıkladı: Yarıyıl tatili azalabilir21 Ocak 2019 Pazartesi 10:09
  • Saldırılardan kaçıyorlar21 Ocak 2019 Pazartesi 10:04
  • "Bu böyle gitmez"20 Ocak 2019 Pazar 15:26
  • Meteorolojiden soguk hava uyarısı20 Ocak 2019 Pazar 13:46
  • Afrin de patlama ölü ve yaralı var20 Ocak 2019 Pazar 12:43
  • Polislerde bunu yaparsa biz kime güveneceğiz20 Ocak 2019 Pazar 10:02
  • Son dakika İş hanın da yangın 2 kişi yaralandı bir itfayeiyeci de hayatını kaybetti20 Ocak 2019 Pazar 09:41
  • Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme20 Ocak 2019 Pazar 09:26
  • Dev proje'ye CHP'den onay20 Ocak 2019 Pazar 09:19
  • İstanbul da yolcu otobüsü devrildi Faciadan dönüldü19 Ocak 2019 Cumartesi 10:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim