Suriye'de Konvaya saldırı 5 kişi öldü

AFP, Suriye'de ABD/YPG konvoyunu hedef alan intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 5 kişi öldüğü belirtiliyor.

AFP haber ajansı, Haseke kentinde konvoyu hedef alan intihar saldırısında 5 kişinin öldüğünü duyurdu.Bomba yüklü araçla konvoya yönelik saldırı eylemi gerçekleştirildiği belirtiliyor.

GEÇEN HAFTA MÜNBİÇ'TE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

5 gün önce Suriye'nin Münbiç kent merkezinde Amerikan askerlerinin hedef alındığı bombalı intihar saldırısında 5 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.

TRUMP "EVE DÖNMEK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında Suriye'de çok az sayıda DAEŞ mensubu kaldığını belirterek, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DAEŞ'lileri öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.