Suriye'de Kıyamet Senaryosu Gerçekleşiyor!

İngiliz ve Amerikan gazeteleri, Şam rejiminin ABD'nin vurmayacağını düşündüğü Rus üslerine jetleri ve helikopteri konuşlandırdığını manşetten verdi. Başkent Şam sakinleriyle konuşan The Guardian gazetesi ise, askeri konvoyların Şam'ın batısındaki Lübnan s

İngiltere Başbakanı May, kabine toplantısından istediğini aldı ve toplantından Suriye konusunda harekete geçmenin gerekli olduğu kararı çıktı. BBC'ye konuşan kaynaklar, May'in parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söylüyor.

Güney Kıbrıs'ta İngiltere'ye ait Akrotiri hava üssünden yeni fotoğraflar geldi. AP, üsten havalanan çok sayıda savaş uçağını görüntüledi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği Suriye toplantısından nihai karar çıkmadı, İngiltere'de ise Başbakan Theresa May kabinesinden askeri operasyon yetkisi aldı. Suriye'deki Şam rejimi ise muhtemel bir savaşa karşı hazırlanıyor.

07.45 : Amerikan ve İngiliz gazeteleri, Beşar Esad rejiminin Amerikan saldırısı korkusuyla savaş uçakları ve helikopterleri Rus üslerine taşıdığını bildiriyor.

Haberi ilk olarak New York Times gazetesi duyurdu. Gazeteye konuşan Pentagon'dan iki yetkili, Esad'ın kilit öneme sahip bazı uçaklarını Rus üslerinde konuşlandırdığını söyledi. Şam rejimi, ABD'nin bir Rus üssünü vurmaktan kaçınacağını düşünüyor.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi ise, uçakların taşınmasına dair daha fazla ayrıntıya sayfalarında yer verdi.

Habere göre Suriye hükümeti yanlısı yayın kuruluşu El Masdar da, ordunun jetleri ve helikopterleri Rusya'nın Tarsus'taki deniz üssüne ve Lazkiye'deki hava üssüne taşıdığını bildirdi. El Masdar Perşembe sabahı, Suriye ve Rusya'ya ait hava araçlarının Akdeniz sınırındaki kıyı eyaletleri üzerinde uçmaya devam ettiğini, İdlib ve Hama eyaletlerinden havalandıklarını yazdı.

Financial Times'a konuşan emekli general Muhammed Abbas Muhammed ise, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan 2 bin askeri personelini hatırlatıyor: "Amerikalılara Suriye'de de üsleri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Nerede olduklarını biliyoruz ve karşılık verme kapasitemiz var."

THE GUARDIAN: KONVOYLAR LÜBNAN SINIRINA İLERLEDİ

07.35 : İngiliz The Guardian gazetesi de, Başkent Şam sakinlerinin sözlerini haberleştirdi. Gazeteye konuşan Şamlılar, başkentte ordunun muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını söylüyor. Muhabir Martin Chulov'un ulaştığı iki kent sakini, askeri konvoyların Perşembe sabahı Şam'ın batısındaki Lübnan sınırına doğru ilerlediklerini aktardı.

Gazetenin başka kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre ise, Esad'ın müttefiki Hizbullah güçleri de Şam'ın batısında, olası bir askeri müdahalenin hedefi olabilecek noktalardan uzakta yeniden konuşlandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, başkent Şam'da çekilmiş fotoğrafları dünyaya servis etti. Fotoğraflarda Osmanlı yapımı Hicaz tren istasyonu, Emevi Camii ve tarihi çarşılarda alışveriş yapan kent sakinleri yer alıyor.

İNGİLTERE HAREKETE GEÇİYOR

07.25 : İngiltere Başbakanı Theresa May, merakla beklenen kabine toplantısından istediğini aldı. Toplantından Suriye konusunda harekete geçmenin gerekli olduğu kararı çıktı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de daha fazla kimyasal silahın kullanılmasını önlemek için adım atmanın gerekli olduğuna dair verilen karar oy birliğiyle alındı. Açıklamada, İngiltere'nin bir askeri müdahalede yer alıp almayacağı konusunda ise bir bildirimde bulunulmadı.

BBC'ye konuşan kaynaklar, Theresa May'in parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söylüyor.

KIBRIS'TA HAREKETLİLİK

07.20 : Güney Kıbrıs'ta İngiltere'ye ait Akrotiri hava üssünden yeni fotoğraflar geldi. AP, üsten havalanan çok sayıda savaş uçağını görüntüledi.

TRUMP, MAY VE MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

07.10 : ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı May, Perşembe akşamı yaptıkları telefon görüşmesinde Beşar Esad'ın 'kimyasal silah kullanılmasına yönelik tehlikeli bir davranış kalıbı geliştirdiği' konusunda anlaştı.

Beyaz Saray'ın telefon hattının diğer ucunda olan bir başka lider ise, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'du.

07.00 : Dünyayı kasıp kavuran Suriye krizinde tüm gelişmeleri gün boyunca canlı blogla aktarıyor olacağız. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da en az 78 can kaybına yol açan kimyasal silah kullanımıyla patlayan krizde ABD ve müttefikleri Rusya ile karşı karşıya. Şam rejimi, kimyasal saldırı suçlamasını reddediyor.