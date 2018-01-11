Suriye'de çözüm için vade çoktan doldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikan Newsweek dergisi için bir makale kaleme aldı. Suriye krizine çözüm bulmak için vadenin çoktan dolduğunu belirten Çavuşoğlu, ABD'nin PYD'ye destek vermekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Newsweek'teki makalesinde Suriye krizinin tüm dünyayı etkilediğini dile getirerek Türkiye'nin krizden en fazla etkilenen ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 3.4 milyon sığınmacı için 30 milyar dolar harcadığını ifade eden Dışişleri Bakanı, sığınmacıların sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalandıklarının altını çizdi.

Suriye'de oluşan siyasi boşluğun terör örgütlerince doldurulduğunu belirten Çavuşoğlu, bu örgütlerin dünyaya tehdit oluşturduğunu kaydederek, "Bu tehditlerden hiç kimse Türkiye kadar etkilenmedi" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye verdiği desteğin tatminkar olmaktan çok uzakta olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, PYD'ye verilen silahların Türkiye için tehdit oluşturduğunu belirtti.

"Teröre karşı savaş, bir terör örgütüne karşı diğer terör örgütünü destekleyerek kazanılamaz" diyen Dışişleri Bakanı, ABD'nin bu ciddi hatadan bir an önce dönmesi gerektiğini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu makalesinde Suriye'deki siyasi çözüm çabalarına da değindi.

Cenevre süreci tıkandığında Türkiye'nin süreci canlandırmak için adım attığını belirterek, Astana süreci sayesinde 2017'nin suriye krizindeki en sakin yıllardan biri olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Soçi'de yapılacak Suriye Konferansı'nın Cenevre sürecine katkı verebileceğini de dile getirdi.

Kriz nedeniyle tüm dünyanın yeterince acı çektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, uluslararası toplumun Suriye'de barış ve istikrar için azmetmesi gerektiğini ifade etti.