SURİYE'DE ATEŞKES İLAN EDİLDİ!

Rus Savunma Bakanlığı, Suriye'nin çatışmasızlık bölgesi olan İdlib'de tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Rus İnterfaks haber ajansının bildirdiğine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede savaşan muhalif gruplara da ateşkese katılma çağrısı yaptı.