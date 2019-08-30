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SURİYE'DE ATEŞKES İLAN EDİLDİ!

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SURİYE'DE ATEŞKES İLAN EDİLDİ!
Rus Savunma Bakanlığı, Suriye'nin çatışmasızlık bölgesi olan İdlib'de tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Rus İnterfaks haber ajansının bildirdiğine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede savaşan muhalif gruplara da ateşkese katılma çağrısı yaptı.

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