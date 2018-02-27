Suriye'de Ateşkes Fiyaskosu!

Rusya lideri Putin'in emriyle Doğu Guta'da sabah 09.00'dan öğle 14.00'e kadar silahlar susacaktı. Ancak Esed rejimi, BMGK kararı ve Rusya'nın ateşkes ilanına karşın Doğu Guta'ya saldırdı. Birleşmiş Milletler, bölgede çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Daha sonra açıklama yapan Rus ordusu, hiçbir sivilin bölgeden ayrılamadığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü de 1000'den fazla hasta ve yaralının acil tahliye beklediğini duyurdu.

OPCW, Doğu Guta’da muhaliflerin kontrolündeki yerlere kimyasal saldırı iddialarını soruşturuyor.



Suriye Doğu Guta için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan ateşkes kararı bu sabah uygulanmaya başlanacaktı ancak rejim saldırıları ateşkesi havaya uçurdu.

Rusya lideri Putin'in emriyle Doğu Guta'da her gün yerel saatle sabah 09.00'dan öğle 14.00'e kadar silahlar susması bekleniyordu. Ancak Esed rejimi, BMGK kararı ve Rusya'nın ateşkes ilanına karşın Doğu Guta'ya saldırdı.

Rejim, Suriye saatiyle 09.30 (TSİ 10.30) sularında Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Duma, Beyt Sava ve Merc bölgelerine topçu atışları düzenlemeye başladı. Saldırılarda bir sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhalifler, rejimin savaş uçakları ve helikopterlerle de bombardımanı sürdürdüğünü bildiriyor.

Birleşmiş Milletler sözcüsü, bölgede çatışmaların devam ettiğini duyurdu ve "Daha fazlasını yapmamız imkansız" dedi.

1000'i aşkın hasta ve yaralı acil tahliye bekliyor

Açıklama yapan Rus ordusu, hiçbir sivilin Doğu Guta'dan tahliye edilemediğini belirtti. Moskova'dan gelen açıklamada, ateşkesin başarısızlığına gerekçe olarak Esed saldırıları değil, muhaliflerin silahlarından geldiği iddia edilen kurşunlar gösterildi. Muhalifler ise, insani yardım koridoruna saldırı düzenledikleri iddiasını reddetti.

Dünya Sağlık Örgütü de, Doğu Guta'da 1000'den fazla hasta ve yaralının tahliye beklediğini ancak şimdiye kadar herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirtiyor.