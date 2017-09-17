Suriye sınırına askeri sevkiyatı sürüyor. Lüleburgaz’dan demiryolu ile yola çıkan 80 askeri zırhlı araç, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. İskenderun Demiryolu İstasyonunda, askeri TIR'lara yüklenen askeri araçlar güvenlik önlemleri altında yola çıktı. Askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.
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Suriye sınırına zırhlı birlikler kaydırılıyor
Suriye sınır bölgesine askeri araç ve askeri personel taşıyan zırhlı araçların sevkiyatı sürüyor.
Etiketler: Suriye, sınır, Lüleburgaz, zırhlı araç, haberler
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