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Suriye sınırına askeri sevkiyat

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Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD denetimindeki Afrin'e sınır olan Kilis'e, aralarında obüslerin de bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e düzenlenmesi planlanan operasyon öncesinde sınıra askeri sevkıyat hızlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dillendirdiği Afrin operasyonu için Suriye sınırında son hazırlıklar tamamlanıyor.

Operasyon öncesinde Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Afrin bölgesinin karşısındaki hudut karakollarına fırtına obüs, zırhlı personel taşıcıyı M114, tank kurtarıcısı ile mühimmatların yer aldığı ilk araç konvoyu akşam saatlerinde yola çıktı. İlk sevkıyatın ardından birliklerden sevkıyatlar art arda yapılmaya başladı.

Gaziantep ve Kilis'ten eş zamanlı olarak 2 ayrı konvoy yola çıktı. Kilis'ten sınır karakollarına giden araçlarda fırtına obüsler ve tank kurtarıcıları, Gaziantep'ten yola çıkan 8 araçlık konvoyda ise zırhlı personel taşıyıcıları yer aldı. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan askeri araçların, Kilis'teki sınır karakollarına gideceği belirtildi.

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