Güvenlik Kaynaklarından edinilen bilgiye göre , son17 günde, esed rejimine ait bin 709 rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 otobüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etksizi hale getirildi
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Suriye Rjimine Darbe
17 Günde bin 709 rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 otobüs etksizi hale getirildi
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