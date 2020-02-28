Suriye Rjimine Darbe

17 Günde bin 709 rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 otobüs etksizi hale getirildi

Güvenlik Kaynaklarından edinilen bilgiye göre , son17 günde, esed rejimine ait bin 709 rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 otobüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etksizi hale getirildi