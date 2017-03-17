Suriye Ordusu, İsrail Savaş Uçağı Düşürdü

Suriye ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçaklarından birini düşürdüklerini açıkladı.

Suriye ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail jetlerinden birinin düşürüldüğünü duyurdu. İsrail savaş uçaklarının Palmira yakınlarındaki askeri hedefleri vurduğu açıklandı.

SURİYE ORDUSU DUYURDU: İSRAİL JETİNİ DÜŞÜRDÜK

Suriye, hava sahasını ihlal eden dört İsrail jetinden birinin düşürüldüğünü duyurdu.

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Palmira yakınlarındaki askeri hedefleri bombaladı.



İSRAİL BİR ÇOK NOKTAYI BOMBALADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İsrail ordusu, bugün sabah yaptığı açıklamada savaş uçkalarının Suriye'de birçok noktayı bombaladığını duyurmuştu. Açıklamada, Suriye'nin bombardımana uçaksavar füzeleri fırlatarak yanıt verdiği belirtilmiş ve fırlatılan roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmıştı.

SİRENLER ÇALDI, BÜYÜK PATLAMALAR DUYULDU

Gece boyunca İsrail'in birçok noktasında sirenler çaldı, büyük patlamalar duyuldu. Reuters haber ajansı, iki görgü tanığına dayandırdığı haberinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'nde sirenlerin çaldığını ve patlama duyulduğunu bildirmişti.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'ne çok sayıda hava saldırısı düzenledi.