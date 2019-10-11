“SURİYE İLE KONUŞMAMIZI ENGELLEYEN BİR GÜÇ VAR!”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı’nı Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e çarpıcı açıklamalar yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terör tehdidinden kurtulabilmesi için Şam yönetimi ile iş birliği yapılması gerektiğini söyledi. “Ancak bir ülke, egemen güç bunu engelliyor” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, teröre karşı Türkiye'nin önlem almasının en doğal hakkı olduğunu söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nda, Türkiye'nin zarar görmemesi için izlenmesi gereken yolu açıkladı… İktidarın, kendilerine harekatın başladığının bildirilmesi dışında başka bir bilgi verilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, Sözcü'ye şöyle konuştu:

İNSANLIK DRAMI VAR

Suriye'de insanlık dramı, terör, çarpışmalar var. Meşru ve gayrimeşru güçler var. Yani çok sorunlu bir alan. Terörden malum 40 yıldır büyük acılar çeken bir ülkeyiz. Dolayısıyla bize yönelebilecek terör eylemlerine karşı Türkiye'nin tavır alması, önlem alması en doğal hakkı… Uluslararası hukuk da zaten bunu gerektiriyor.

Eğer Türkiye ile Suriye yönetimi bir araya gelirse Türkiye'deki terör olaylarının sonlandırılmasında önemli adımlar atılabilir. Çünkü YPG'ye, IŞİD'e Suriye de Türkiye de karşı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü iki ülkenin hükümeti de savunuyor. Türkiye ile Suriye yönetimi hangi gerekçe ile bir araya gelmiyor? Amerika bir araya geliyor, Rusya, İran bir araya geliyor. Türkiye neden bir araya gelmiyor? Çözülecekse Türkiye'nin bu bağlamda Suriye ile ortak çaba harcaması lazım.

Şu soru önemli: Türkiye'nin Şam yönetimi ile konuşmasını engelleyen hangi ülke? Bir ülke, bir egemen güç Türkiye'nin Şam yönetimiyle konuşmasını engelliyor. Bunun çok ağır bir bedeli ve vebali var.

AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN

IŞİD'le mücadelenin sadece bize ihale edilmesi de yanlış. Öncelikle mücadele etmesi gereken Suriye hükümetidir. Yani bizim askerimizin burnu niye kanasın? Biz hiçbir askerimizin burnu kanamsın ayağına taş değmesin diyoruz. Suriye'nin güvenlik güçleri yapmalı, biz de destek vermeliyiz. Türkiye bölgedeki en güçlü ülkedir. Dolayısıyla Türkiye'nin öngördüğü hedeflere ulaşacağına inanıyorum. Suriye'de terörün sonlandırılmasında önemli ve kalıcı bir sonuç elde edilmesini istiyorsak, Suriye yönetimiyle, Türkiye'nin iş birliği yapması şart.

“TRUMP'A CEVAP YOK”

Türkiye'yi en ağır dille eleştiren Trump'a yönelik olarak iktidar kanadının ses çıkarmaması çok ağrıma gidiyor. Gerekli cevap verilmiyor. Erdoğan, Trump ve ABD yönetimini ayrı tutuyor. Trump bizim dostumuz, Amerika bizim düşmanımız mı oluyor yani? Trump, Türkiye için çok ağır ifadeler kullanıyor. Ergun Babahan'ın attığı bir tweeti beğendi diye kıyameti kopardınız. Ama onca açıklama ve Türkiye'ye ağır ifadeler içeren Trump'un tweetlerine hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bunlar akıl alacak şey değil. Bu kadar ağır bir hakarete sessiz kalmak birilerinin, birilerine bağımlı olduğunu gösteriyor.