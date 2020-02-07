Süreyya Yalçın Yanlış Ata Oynadı

Cory Booker, seçim kampanyasına yeterli bağışı toplayamadığı için ABD Başkanlığı'na aday adayı olmayacağı öğrenildi. Bu işe en çok üzülen kişi; sosyetik milyarder Süreyya Yalçın olsa gerek...
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Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:
"ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Trump'a karşı Demokrat Parti'de yarışacak rakibi belirlemek üzere ön seçim sürecinin başladığı Iowa eyaletinin sonuçları açıklandı önceki gün.
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Haberi okuyunca; Süreyya Yalçın-Ozan Baran çiftinin Miami'deki evlerinde ağırladığı, Trump'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Cory Booker aklıma geldi.
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Hatırlarsanız; sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Türk misafirperverliğini gösterip Booker'ı evinde ağırlamış; Booker da "Amerikan Başkanı olduğumda bu samimiyetinizi asla unutmayacağım" demişti.
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Ancak durumunu öğrenmek için listeyi incelediğimde Cory Booker'ın adını göremedim!
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YETERLİ BAĞIŞ TOPLAYAMAMIŞ
Araştırınca da öğrendim ki; meğer Süreyya Hanım'ın desteklediği aday Cory Booker, seçim kampanyasına yeterli bağış toplayamadığı için yarıştan çekilmek zorunda kalmış!
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Anlayacağınız Süreyya Hanım yanlış ata oynamış! Baksanıza evinde 'başkan' gibi ağırladığı adam aday bile olamamış!"
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