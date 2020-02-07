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Süreyya Yalçın Yanlış Ata Oynadı

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Süreyya Yalçın Yanlış Ata Oynadı
3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a karşı rakip olarak ortaya çıkan Cory Booker, yarıştan çekildi. Bu durum, 'Süreyya Yalçın yanlış ata oynadı' esprilerinin yapılmasına neden oldu. Sosyetik milyarder, Booker'ı Miami'deki evinde

Cory Booker, seçim kampanyasına yeterli bağışı toplayamadığı için ABD Başkanlığı'na aday adayı olmayacağı öğrenildi. Bu işe en çok üzülen kişi; sosyetik milyarder Süreyya Yalçın olsa gerek...

2Sabah gazetesinden Bülent Cankurtun haberi şöyle:

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberi şöyle: 

"ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Trump'a karşı Demokrat Parti'de yarışacak rakibi belirlemek üzere ön seçim sürecinin başladığı Iowa eyaletinin sonuçları açıklandı önceki gün.

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Haberi okuyunca; Süreyya Yalçın-Ozan Baran çiftinin Miami'deki evlerinde ağırladığı, Trump'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Cory Booker aklıma geldi.

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Hatırlarsanız; sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Türk misafirperverliğini gösterip Booker'ı evinde ağırlamış; Booker da "Amerikan Başkanı olduğumda bu samimiyetinizi asla unutmayacağım" demişti.

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Ancak durumunu öğrenmek için listeyi incelediğimde Cory Booker'ın adını göremedim!

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6YETERLİ BAĞIŞ TOPLAYAMAMIŞ

YETERLİ BAĞIŞ TOPLAYAMAMIŞ 

Araştırınca da öğrendim ki; meğer Süreyya Hanım'ın desteklediği aday Cory Booker, seçim kampanyasına yeterli bağış toplayamadığı için yarıştan çekilmek zorunda kalmış!

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Anlayacağınız Süreyya Hanım yanlış ata oynamış! Baksanıza evinde 'başkan' gibi ağırladığı adam aday bile olamamış!"

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milliyet
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