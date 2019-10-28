  • BIST 99.142
  • Altın 275,066
  • Dolar 5,7389
  • Euro 6,3787
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

SÜREYYA YALÇIN KENDİNİ BAŞTAN YARATTI!

»
SÜREYYA YALÇIN KENDİNİ BAŞTAN YARATTI!
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Süreyya Yalçın 44 yaşına giren eşi Ozan Baran için, sürpriz bir parti düzenledi. Partide Yalçın'ın eşi için hazırlattığı pasta büyük beğeni topladı.

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran için yaptığı doğum günü partisiyle büyük ilgi topladı. Yalçın, eşi için akrep motifli, yenilebilir altın kaplama bir pasta hazırlattı.

ggu_7335.jpgggu_7335.jpg

EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Kozyatağı’nda bulunan Mon Amour, isimli mekanda eşi için bu özel günü hazırlayan Süreyya Yalçın, eşini öpücüklere boğdu. Yalçın’ı bu özel günde yakın dostları yalnız bırakmadı.

ggu_524.jpgggu_9647.jpg

Süreyya Yalçın, partide giydiği beyaz elbisesi ve fit fiziğiyle de davetlilerin beğenisini kazandı.

TESPİH HEDİYE ETTİ

Bu arada fantezi müzik sanatçısı Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak da geceye katılan isimler arasındaydı. Jeyan Büyükburç’un sahneye çıktığı mekanda Ferman Toprak, “Hayatı Tespih Yapmışım” şarkısını seslendirdi. Şarkıcı, Ozan Baran’a özel yapım tespih hediye etti.

ggu_9939.jpg

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TUBA BÜYÜKÜSTÜN’ÜN OTTOMAN RİSİNG SETİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!30 Ekim 2019 Çarşamba 14:15
  • SİNAN ALBAYRAK SEDA YAZICI İLE EVLENDİ!30 Ekim 2019 Çarşamba 14:00
  • GÜLŞEN’İ GELİN ZANNETTİLER!30 Ekim 2019 Çarşamba 13:39
  • GÜL SUNAL’IN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ!30 Ekim 2019 Çarşamba 13:16
  • SERDAR ORTAÇ’IN ESKİ EŞİ CHLOE LOUGHNAN YİĞİT MARCUS ARAL İLE AŞK MI YAŞIYOR?30 Ekim 2019 Çarşamba 13:07
  • YA TUTUKLARSINIZ YA DA ÇÖPLÜKTEN TOPLARSINIZ!30 Ekim 2019 Çarşamba 12:56
  • TÜRKİYE’Yİ SAĞANAK SARIYOR! İSTANBUL 5 DERECE SOĞUYACAK!30 Ekim 2019 Çarşamba 12:31
  • DAVUTOĞLU’NUN KURMAYI ‘OY ORANINI’ AÇIKLADI!30 Ekim 2019 Çarşamba 12:18
  • SON DAKİKA… ABD BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI!30 Ekim 2019 Çarşamba 12:05
  • MEHMET ALİ ERBİL YENİDEN YOĞUN BAKIMA ALINDI!30 Ekim 2019 Çarşamba 11:55
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim